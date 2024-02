Eriksson vai cumprir sonho de orientar o Liverpool em jogo de lendas

O treinador sueco Sven-Goran Eriksson, que anunciou recentemente que foi diagnosticado com um cancro terminal, vai orientar a equipa do Liverpool, num jogo de lendas repleto de lendas do futebol.

O antigo treinador do Benfica, que segundo o próprio terá cerca de mais um ano de vida, vai, assim, cumprir aquele que disse ser um dos sonhos da sua vida.

Vai sentar-se no banco do Liverpool ao lado de figuras como Ian Rush, John Barnes e John Aldrige, e terá ao seu dispor jogadores como Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Djibril Cissé e Ryan Babel.

O jogo, que colocará frente a frente lendas do Liverpool e lendas dos neerlandeses do Ajax, está agendado para 23 de março, em Anfield Road.

Sublinhe-se que a 20 de janeiro, Eriksson, de 75 anos, revelou que "na melhor das hipóteses" terá um ano de vida, ou "talvez um pouco menos".