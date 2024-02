Israel diz que matou 30 terroristas do Hamas na Faixa de Gaza

O Exército israelita anunciou, esta terça-feira, que eliminou mais de 30 membros do Hamas e de outras milícias da Faixa de Gaza, nos combates do último dia em Khan Yunis.

“As tropas continuaram as suas operações no oeste de Khan Yunis. Mataram mais de 30 terroristas e reforçaram o controlo operativo da zona com ataques seletivos às infraestruturas terroristas, emboscadas de franco atiradores e patrulhas”, garantiram as autoridades militares israelitas.

"No oeste de Khan Yunis, dois terroristas tentaram mover-se sob amparo da população civil de Gaza. Um dos terroristas também foi identificado apontando uma pistola a um veículo das Forças de Defesa de Israel", adiantou um porta-voz militar, acrescentando que as tropas responderam com fogo e mataram ambos. Para o responsável, este é "outro exemplo do uso sistemático da população civil como escudo humano, por parte do Hamas".

Por outro lado, o Exército israelita também confirmou a morte de três soldados reservistas, incluindo um tenente coronel, nos combates no sul da Faixa.