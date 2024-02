Operação Carnaval. PSP detém mais de 480 pessoas em oito dias

A Polícia de Segurança Pública deteve 481 pessoas entre os dias 5 e 12 de fevereiro, no âmbito da Operação Carnaval em Segurança 2024.

Do total de detenções, 117 estavam relacionadas com crimes rodoviários, nomeadamente 62 por condução sob o efeito do álcool e 55 por falta de habilitação legal para conduzir.

Quase 50 detidos são suspeitos tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 15 260 doses individuais. “Foram ainda efetuadas 42 detenções por crimes contra a propriedade e dado cumprimento a 170 mandados de detenção judiciais”, informa a PSP em comunicado. Destaca-se ainda a apreensão de 44 armas de fogo e 26 armas brancas.

A PSP adianta também que, desde o início da Operação Carnaval em Segurança 2024, fiscalizou em todo o território nacional, 11.290 condutores e controlou por radar 54.450 viaturas, tendo sido registadas 2.681 contraordenações, 512 das quais por excesso de velocidade, 78 por condução sob o efeito do álcool, 249 por falta de inspeção periódica obrigatória, 79 por falta de seguro de responsabilidade civil e 48 por uso do telemóvel durante a condução.

As autoridades sublinham que a condução em excesso de velocidade é “uma das principais causas da sinistralidade rodoviária” e “representa 19% do total das infrações verificadas”.

No mesmo período, entre 5 e 12 de fevereiro, ocorreram 1.187 acidentes, dos quais resultaram 351 feridos leves, 5 feridos graves e 2 vítimas mortais.