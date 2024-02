Vítimas de ataques informáticos por 'ransomware' pagaram mais de mil milhões de euros em resgates

Uma empresa especializada em transações de criptomoedas estimou, que as vítimas de ataques informáticos, com ‘ransomware’, pagaram cerca de 1,1 mil milhões de dólares (aproximadamente mil milhões de euros) em resgates, em 2023.

O ‘ransomware’ é um tipo de programa informático, malicioso, que explora as vulnerabilidades de segurança em empresas, ou indivíduos, e ameaça as vítimas com a destruição ou o bloqueio do acesso a dados ou a sistemas críticos, até ao pagamento de um resgate.

O mais recente estudo da Chainalysis, empresa na área das criptomoeadas, aponta que o valor total pago, no ano de 2023, mais que duplicou, comparando com o valor de 456,8 milhões de dólares (cerca de 424 milhões de euros), registado em 2022.