Embaixador sueco admite que políticas de Trump seriam “problemáticas” para NATO

O embaixador da Suécia, para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), admite que é “problemático”, se as “políticas reais” e a “retórica” do ex-Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre encorajar a Rússia a atacar países da aliança incumpridores financeiramente, se venham a tornar realidade.

“Os EUA têm o direito de exigir à Europa que pague a sua parte do fardo [de financiamento da NATO], mas não se questiona o fundamental que está nos tratados, especificamente no Artigo 5.º”, referiu Axel Wernhoff, embaixador sueco citado pela Lusa.

O Artigo 5.º da NATO defende que um ataque a um Estado-membro da aliança político-militar é um ataque a todos os que a compõem.

O artigo só foi invocado uma vez, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos.