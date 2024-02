Catequista em paróquia do Minho acusado de pornografia e aliciamento de menor

O Ministério Público acusou um catequista de uma paróquia do Minho de pornografia de menores e aliciamento de menor para fins sexuais.

"Em causa, a atuação de um arguido que, no contexto da sua atividade de catequista, numa paróquia do Minho, conheceu um jovem com quem, através das redes sociais, passou a manter conversas de cariz sexualizado, convidando-o ainda para um encontro que o jovem recusou, bloqueando-o na rede social", lê-se no despacho do MP na Procuradoria da República da Comarca de Viana do Castelo.

A queixa diz respeito a factos que ocorreram em 2022, tinha o jovem 14 anos.

O despacho de acusação, a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Viana do Castelo, foi proferido em 22 de dezembro de 2023.