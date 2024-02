Adepto suspeito de insultos racistas em Faro foi constituído arguido e ficou impedido de ir a estádios

O homem que terá proferido insultos racistas contra futebolista do Famalicão Chiquinho foi constituído arguido esta segunda-feira.

"Um homem de 53 anos, residente em Faro, foi proibido de entrar em recintos desportivos pela APCVD, após ter sido identificado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na sequência de insultos racistas ao jogador do Famalicão Chiquinho", lê-se ainda no comunicado da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

Recorde-se que o jogo Farense-Famalicão, no sábado em Faro, esteve interrompido entre os 80 e os 84 minutos, depois de o jogador Chiquinho se ter queixado ao árbitro Hélder Malheiro de estar a ser atacado com insultos racistas vindos da bancada.