Taylor Swift celebra vitória dos Kansas City Chiefs no Super Bowl com beijo apaixonado

Taylor Swift celebrou com as amigas a vitória dos Kansas City Chiefs, equipa onde joga o namorado Travis Kelce, no Super Bowl.

A cantora assistiu ao jogo dos Kansas City Chiefs contra os San Francisco 49ers no Estádio Allegiant, em Las Vegas, ao lado de Blake Lively, Ice Spice, Lana del Rey e Ashley Avignone, que fizeram questão de apoiar a amiga e se desfizeram em abraços após a vitória.

No final a cantora juntou-se ao jogador para um beijo apaixonado.

Os Kansas City Chiefs, que já tinham levantado o troféu no ano passado, tiveram dificuldades e estiveram a perder, mas conseguiram dar a volta e depois de prolongamento ganharam por 25-22.

No final do jogo, Taylor Swift juntou-se ao namorado, que festejava em campo com o resto da equipa, para um beijo apaixonada que foi o centro das atenções das câmaras.

A cantora terá viajado no sábado para Las Vegas de Tóquio, onde esteve a dar um concerto.



Os Kansas City Chiefs somam agora quatro títulos do Super Bowl, ganharam em 1970, 2020, 2023 e em 2024.