Mulher esfaqueada até à morte por ex-companheiro em Lisboa

Uma mulher, de 55 anos, foi esfaqueada até à morte pelo ex-companheiro, no domingo à noite na Av. de Ceuta, em Lisboa.

As autoridades adiantaram que o homicídio terá ocorrido no

no contexto de violência doméstica.

O suspeito do homicídio foi detido.

O caso está agora ser investigado pela Polícia Judiciária.