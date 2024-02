Mais de 400 pessoas detidas na operação Carnaval em Segurança 2024

A PSP deteve 430 pessoas nos últimos dias, mais de cem detenções deveram-se a crimes rodoviários, durante a operação Carnaval em Segurança 2024, termina na terça-feira, adiantaram as autoridades, em comunicado.

Das mais de uma centena dos detidos por crimes nas estradas foram apanhados a conduzir com álcool no sangue e quase cinquenta não tinham carta de condução válida.

No total, a PSP fiscalizou 9.225 condutores e controlou por radar 43.639 viaturas. Registaram-se 1.038 acidentes, dos quais resultaram duas vítimas mortais, cinco feridos graves e 326 ligeiros.

Foram ainda detidas 45 pessoas por suspeita de tráfico de droga e apreendidas mais de 15 mil doses individuais.

Em relação aos crimes contra a propriedade foram detidas 35 pessoas. A PSP deu também cumprimento a 155 mandados de detenção e apreendeu 39 armas de fogo e 22 armas brancas.

No total foram registadas 2.203 contraordenações, das quais 402 por excesso de velocidade, 76 por condução sob efeito do álcool, 208 por falta de inspeção periódica obrigatória, 74 por falta de seguro e 41 por uso do telemóvel durante a condução.

