Perspetivas para economia palestiniana "são a piorar", diz FMI

Kristalina Georgieva, líder do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse este domingo que a guerra entre Israel e o Hamas devastou a economia palestiniana na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza.

“As perspetivas sombrias para a economia palestiniana estão a piorar à medida que o conflito continua”, afirmou a diretora.

Georgieva falava na cimeira de governos mundiais no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

“Economicamente, o impacto do conflito foi devastador”, sublinhou a líder do FMI, acrescentando que a atividade económica caiu 80% desde outubro a dezembro de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022 na Faixa de Gaza, segundo Georgieva.