Oeiras. Homem morto a tiro

Um homem de 36 anos morreu baleado na via pública na madrugada deste sábado em Oeiras. A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa está a investigar o crime.

O homem terá sido baleado por atiradores a partir de um carro em movimento, quando estava na via pública, cerca das 0h30 horas da madrugada deste sábado.

Estaria no hall de um prédio, na rua Gonçalo Afonso, no bairro do Talaíde, quando foi atingido a tiro por desconhecidos.

A vítima terá sido assassinada com vários disparos efetuados do interior de uma viatura em movimento.

O socorro foi prestado pelos bombeiros de Barcarena. Apesar das manobras de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local, onde foram encontrados invólucros 5.56mm e 9mm, o que indicia que terão sido utilizadas pelo menos duas armas diferentes.

O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, a fim de ser realizada autópsia.

Por se tratar de um crime de homicídio, a investigação passou para a Polícia Judiciária.