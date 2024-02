Al Musrati abandona SC Braga para rumar à Turquia

O SC Braga divulgou, esta sexta-feira, ter alcançado um acordo com o emblema turco, do Besiktas, para ceder, por empréstimo, o líbio Al Musrati, até ao final da temporada.

Os minhotos referiram que o clube da Turquia pagou de imediato um milhão de euros, etando “contemplada uma cláusula de compra obrigatória, fixada em 11 milhões de euros”, mas a transferência poderá vir a chegar aos 14,5 milhões de euros, mediante objetivos.

O médio, de 27 anos, veio para Portugal, na temporada de 2016/17, como reforço do Vitória de Guimarães, clube no qual esteve durante três temporadas, na equipa B. Na época seguinte, ingressou no Rio Ave, por empréstimo dos vimaranenses.

O emblema bracarense adquiriu o jogador a custo zero, na época de 2020/21, tendo o líbio realizado 151 jogos, marcado 15 golos e conquistado uma Taça de Portugal e um Taça da Liga.