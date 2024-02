Jogos da I e II Liga vão ter um minuto de silêncio pela morte de João Oliveira Pinto

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou, esta sexta-feira, que os jogos da Primeira (I) e Segunda (II) Liga de Futebol, que serão disputados entre hoje e terça-feira, serão antecedidos por um minuto de silêncio em homenagem ao ex-futebolista João Oliveira Pinto.

O organismo referiu que: “Por solicitação do SJPF [Sindicato de Jogadores], vem a Liga Portugal decretar um minuto de silêncio, em todos os jogos da jornada 21”. A LPFP declarou ainda um “profundo pesar” pela morte do antigo jogador.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), à semelhança do organismo que gere a Liga, decretou também um minuto de silêncio em todas as competições, no fim de semana, que estão sob a sua organização.

João Oliveira Pinto foi formado no Sporting e passou por vários clubes portugueses, nomeadamente o Vitória de Guimarães, Estoril Praia, Gil Vicente, Sporting de Braga, Farense, Marítimo e Académica.

O antigo jogador sagrou-se campeão mundial de sub-20 em 1991 com o emblema da seleção das ‘quinas’ e foi também vice-campeão de sub-21.

João Oliveira pinto faleceu, na passada quinta-feira, aos 52 anos, vítima de uma doença prolongada.