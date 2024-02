Afinal Luís Montenegro vai aos debates

Ricardo Costa, em representação das três televisões RTP, SIC e TVI, afirmou, esta sexta-feira, que Luís Montenegro, irá estar presente nos debates.

O representante, citado pela Lusa, esclareceu que sempre foi do seu entendimento “que os debates propostos envolviam exclusivamente os líderes dos partidos e coligações com representação parlamentar”, na sequência da diferença de opinião com a Aliança Democrática (AD).

A posição tomada pelas estações televisivas surge numa altura onde se discute a importância dos debates televisivos, entre os partidos com assento parlamentar, e a diferença de opiniões com a direção da campanha da AD, relativamente ao panorama legal em que estas se enquadram.

As três televisões defendem que “a posição legal manifestada pela AD sobre a representação das coligações é perfeitamente legítima e está plasmada na lei” e reforçam ainda que “têm sobre este ponto uma opinião jurídica diferente, que decorre sobretudo da prática” da da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).