A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afetada pelo mau tempo até esta sexta-feira de manhã, com 246 de um total de 609 ocorrências registadas pela proteção civil desde as 0h00 de quinta-feira.

Segundo fonte da proteção civil a maioria das intervenções ficou a dever-se à queda de árvores, 236, obrigando a limpeza das vias, inundações foram mais de 80.

A seguir à Grande Lisboa, foi o Norte a região com maior número de ocorrências, 177.

Até ao momento não foram registados ferimentos nem foi necessário realojar pessoas.