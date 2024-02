Debates com Nuno Melo rejeitados

É a última polémica da campanha eleitoral. Os debates que esta semana começaram deveriam estar acertados há várias semanas, mas nos últimos dias começaram os problemas.

Pedro Nuno Santos recusou aceitar o frente a frente com Luís Montenegro no chamado debate das rádios e, horas depois, os vários canais de televisão que estão a promover os debates recusaram a proposta da AD de colocar Nuno Melo a debater com Paulo Raimundo do PCP e Rui Tavares do Livre.

À hora de fecho desta edição, a AD mantinha a proposta e os seus responsáveis garantiram ao Nascer do SOL que o entendimento sobre a participação do líder do CDS nos debates tinha ficado acordada desde o início com o representante das televisões que negociou os debates.

Aparentemente, nem os vários canais nem os próprios líderes do PCP e da IL foram informados desta combinação e, agora, recusam-se a cumpri-la. Pedro Nuno Santos, em tom de provocação, diz que afinal aceita novo debate ao mesmo tempo com Montenegro, Melo e Câmara Pereira.