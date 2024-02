Resultado de exame à próstata publicado por D. Américo Aguiar

D. Américo Aguiar continua a apostar na originalidade. Depois de ter gravado um vídeo de apoio a Jorge Nuno Pinto da Costa que foi exibido no lançamento da sua candidatura no Coliseu do Porto, no dia seguinte publicou na rede social Instagram a fotografia do seu exame à próstata com a legenda ‘Feito. Prova superada’.

O comentário não passou despercebido a alguns seguidores, que de imediato se congratularam com a notícia e agradeceram o testemunho, que encararam como uma motivação para que outros homens da mesma idade não faltem ao exame.

O mais novo cardeal português não pára de surpreender. Depois de ter sido o responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude, Américo Aguiar foi nomeado para a diocese de Setúbal, onde, em vez de ter uma atividade mais recatada, não deixa de marcar presença nos mais diversos eventos a nível nacional.

De todos eles vai dando nota nos seus perfis nas redes sociais. A dúvida que fica é se a publicação do exame à próstata é o início de um boletim clínico dando conta do seu estado de saúde