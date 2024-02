Registadas 377 ocorrências em Portugal Continental devido ao mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou, até às 17h30 desta quinta-feira, um total de 377 ocorrências no continente, especialmente nas zonas de Lisboa, Porto e Coimbra, não tendo havido qualquer registo de vitimas.

Uma fonte da ANEPC, citada pela Lusa, explica que: “Até às 17h30 temos 377 ocorrências, relacionadas com meteorologia adversa, mais de 40 na cidade de Lisboa”.

As zonas mais afetadas, de acordo com a Proteção Civil, “foram o litoral norte e centro” principalmente as regiões da Grande Lisboa e de Coimbra e a Área Metropolitana do Porto.