Bolsonaro alvo de buscas pela Polícia Federal

Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) esta quinta-feira. De acordo com a imprensa brasileira, também antigos ministros e assessores foram visados.

Em comunicado, a PF informa que está a realizar a Operação Tempus Veritatis “para apurar organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então Presidente da República no poder”.

As autoridades estiveram na casa do ex-Presidente do Brasil, em Angra dos Reis, e confiscaram o seu passaporte, tendo ainda apreendido o telemóvel de um dos assessores, Tercio Arnaud Tomaz.

Filipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, e o militar Marcelo Câmara, que também trabalhava com o ex-Presidente, são ainda alvos de mandados de prisão.

Além destes, também estão ex-ministros de Bolsonaro, entre eles os generais Augusto Heleno, Walter Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, além de outros militares.