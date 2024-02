Mulher encontrada morta num carro e filhos de 13 e 16 anos foram detidos

As autoridades espanholas detiveram, esta quinta-feira na Cantábria, dois menores irmãos, de 13 e 16 anos, suspeitos de terem matado a mãe, que foi encontrada amordaçada e com vários sinais de violência.

O corpo da mulher, de 48 anos, foi descoberto na quarta-feira à noite, no interior de um carro numa garagem no bairro onde vivia, em Castro Urdiales.

Os dois filhos só foram encontrados mais tarde, cinco horas depois, tendo sido detidos pela Guardia Civil por suspeita de homicídio.

As autoridades suspeitam que terá sido o filho mais velho o responsável pelo golpe mortal infligido na mãe. O mais novo, devido à idade, deverá ser considerado inimputável e foi entregue aos serviços sociais.

Segundo a imprensa espanhola, não haveria queixas anteriores relacionadas com a família. O marido da vítima estava a trabalhar no momento do crime.