Ondas de mais de cinco metros colocam sete distritos sob aviso laranja

A agitação marítima colocou sete distritos do continente em aviso laranja, segundo o IPMA, que prevê que possam formar-se ondas de 5 e 6 metros.

O aviso laranja vai estar em vigor em Braga, Viana do Castelo e Porto entre as 12h00 e as 18h00 desta sexta-feira.

Em Lisboa, Setúbal e Faro, o aviso laranja, entre as 15h00 de sexta-feira e as 00h00 de sábado, deve-se a "ondas de oeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima”.

Sublinhe-se que o aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", de acordo com o IPMA.