Portugal e Polónia reiteram apoio a Kiev

Portugal e Polónia reiteraram o “apoio inequívoco” à Ucrânia, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros português, esta quarta-feira.

“O apoio inequívoco dos dois países à Ucrânia dominou a conversa, que passou ainda pela vontade de aprofundar as relações Portugal/Polónia, nomeadamente no plano económico”, referiu, na rede social X (antigo Twitter), João Gomes Cravinho, acrescentando que “as relações bilaterais com a Polónia são boas, mas as perspetivas abertas pelo novo Governo permitem sermos mais ambiciosos”.

“Ucrânia, Médio Oriente e apoio a Moçambique estiveram entre os temas internacionais tratados neste diálogo muito útil”, referiu ainda.

Recorde-se que Gomes Cravinho encontrou-se com o homólogo polaco em Varsóvia, depois de ter estado na Ucrânia, juntamente com o ministro da Educação, João Costa.