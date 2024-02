Hamas propõe cessar-fogo em três fases

O Hamas propôs, esta quarta-feira, um acordo de cessar-fogo com Israel que dividido por fases, em que cada uma tem uma duração de 45 dias. O plano foi entregue ontem à noite aos mediadores do Qatar e do Egito.

De acordo com a imprensa internacional, na primeira fase, os reféns “mulheres e crianças [menores de 19 anos, não militares)], idosos e doentes, seriam libertados em troca de um número específico de prisioneiros palestinianos”, detalha o plano. Ainda nestes primeiros 45 dias, é exigido a retirada das forças aéreas israelitas das zonas povoadas da Faixa de Gaza, bem como a entrada de mais ajuda humanitária e o início da reconstrução de hospitais e casas.

Já numa segunda fase, seriam estabelecidas “conversações indiretas” com Israel para acabar com a guerra e “regressar à paz completa”, todos os homens raptados seriam ainda libertados em troca de um número ainda a ser determinado de prisioneiros palestinianos, e todo o exército de Israel deverá sair do território palestiniano.

Na última fase, os cadáveres dos reféns e de outros prisioneiros serão também trocados entre as partes.