PS escolhe Santos Silva e AD José Cesário para círculo Fora da Europa

O presidente da Assembleia da República é o cabeça de lista da lista do PS para o círculo Fora da Europa. Aliança Democrática - coligação do PSD, CDS e PPM – escolheu social-democrata José Cesário.

Augusto Santos Silva já tinha sido cabeça de lista pelo mesmo círculo nas últimas legislativas, já José Cesário, ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, volta a ser candidato por um círculo pelo qual foi eleito várias vezes.

Manuel Magno é a escolha do chega para o círculo fora da Europa, após o ex-deputado do PSD Maló de Abreu ter desistido da candidatura, na sequência da polémica com a residência em Angola.

A Iniciativa Liberal escolheu Teresa Vaz, a CDU apresenta Ana Oliveira, o Bloco de Esquerda Miguel Heleno, o PAN Nelson Abreu e o Livre Nurin Mirzan.

Recorde-se que nas últimas eleições legislativas, em janeiro de 2022, o PS elegeu, neste círculo, um deputado, Santos Silva, e o PSD outro, Maló de Abreu.

Para votar no círculo Fora da Europa estão inscritos 609.345 eleitores.