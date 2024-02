Todos os distritos sob aviso amarelo devido a chuva e vento

Todos os distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quinta-feira, na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa está a queda de chuva, vento forte e agitação marítima. Na origem da mudança do estado do tempo está a depressão Karlota.

Os efeitos da depressão começam a sentir-se já esta quarta-feira, feira com chuva fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, e com a intensificação do vento a partir do meio da tarde, segundo o IPMA.

A depressão Karlota "inclui-se num sistema depressionário complexo, com dois núcleos, que vai evoluindo para apenas um núcleo, que irá estar localizado a sudoeste da Irlanda", lê-se num comunicado do IPMA.

A depressão tem uma superfície frontal fria associada e será essa frente que irá afetar Portugal continental.