Rússia ataca Kiev durante visita de Josep Borrell

A Rússia atacou a capital ucraniana com mísseis, esta quarta-feira, quando o chefe da diplomacia da UE está de visita a Kiev. Josep Borrell teve de se refugiar no abrigo subterrâneo do hotel onde está hospedado.

O alarme soou cerca das 6 horas (3 horas em Portugal continental), antes de Josep Borrell ter iniciado a sua ronda de reuniões com vários dirigentes ucranianos, incluindo o Presidente Volodymyr Zelensky.

Uma forte explosão foi ouvida no centro de Kiev, cerca de uma hora depois de as sirenes de alerta terem soado na cidade.

O presidente da câmara, Vitali Klitschko, adiantou que parte de Kiev estava sem eletricidade, na sequência do ataque russo e o chefe da Administração Militar de Kiev confirmou que as defesas aéreas tinham sido ativadas e apelou aos residentes da capital para não abandonarem os abrigos até ao fim do alerta.