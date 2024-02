Debate entre PSD e BE foi centrado na saúde e habitação

O segundo debate da noite desta terça-feira, na TVI, contou com a presença de Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda (BE), e de Luís Montenegro, dirigente do Partido Social-Democrata (PSD), em representação da Aliança Democrática (AD), tendo sido centrado nas temáticas da saúde e da habitação.

A líder bloquista acusou o PSD de “agravamento de problemas”, lançando críticas ao cheque de cirurgia, que a AD apresentou, mas que, de acordo com Mariana Mortágua, só fez com que as filas de espera crescessem ainda mais.

Já o líder social-democrata lamentou a pouca fé que Mortágua tem no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e acusou o BE de apoiar um governo que enterrou o SNS.

A dirigente bloquista acusou ainda Montenegro de não fazer “a mínima ideia como se resolve o problema da saúde”. O líder do PSD respondeu: “Mariana foi corresponsável pela pior performance do SNS que há registo”.

No terreno da Habitação, o BE acredita que um teto para as rendas iria beneficiar as famílias e os jovens, mas o representante da AD acredita que atuar sobre a oferta, ao facilitar a vida aos investidores, com menos castigos fiscais, iria ser mais proveitoso.

Mariana Mortágua acusou o PSD de enganar as pessoas, ao dizer que diminuem o imposto, mas não aumentam o salário.

Montenegro criticou o BE a respeito dos altos impostos e a alta carga fiscal dos últimos anos e afirmando que se deve começar a dar folga à classe médica através da baixa do IRS.