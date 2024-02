Duas pessoas desalojadas em incêndio em habitação na Guarda

Duas pessoas, uma idosa com mais de 70 anos e o filho com cerca de 30 anos, ficaram, na manhã desta sexta-feira, desalojada na sequência de um incêndio numa habitação em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Proteção Civil, disse que as chamas destruíram o piso superior de uma habitação social propriedade da Câmara Municipal, que ficou sem condições de habitabilidade.

O alerta chegou ao Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela às 12h08.

No local, estiveram 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas, dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo, da GNR e da Proteção Civil Municipal.