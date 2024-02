Carros mal estacionados multados com ajuda de câmaras

As câmaras para controlar o estacionamento abusivo no Porto, em instalação em pelo menos duas viaturas da Polícia Municipal, devem começar a funcionar em março.

A informação foi comunicada à agência Lusa pela Câmara Municipal do Porto, depois de esta terça-feira o Jornal de Notícias noticiar que Polícia Municipal do Porto já recebeu as câmaras a instalar em pelo menos dois veículos daquela força policial.

O propósito é multar os veículos mal estacionados através do registo fotográfico das respetivas matrículas. O sistema recolherá imagens dos veículos infratores, cabendo ao agente na viatura com a câmara instalada no seu tejadilho a emissão da respetiva coima.

De acordo com o JN, em 2023 foram emitidos mais de 33 mil autos de contraordenação no Porto, tendo sido registados um total de 15.515 reboques de viaturas. Também os radares móveis de controlo de velocidade já estão a funcionar desde o início do ano.

Além das câmaras instaladas em viaturas da Polícia Municipal e dos radares móveis de controlo de velocidade, a partir deste ano a STCP também já começou a fiscalizar o estacionamento indevido nos corredores BUS e paragens de autocarro, fruto de um protocolo assinado com o município.