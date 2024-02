Protesto PSP. Cerca de 60 agentes do Aeroporto de Lisboa puseram baixa

O controlo aeroportuário já está a ser afetado pelos protestos dos polícias, que levou a um aumento das baixas apresentadas pelos agentes, como o Nascer do Sol já tinha avançado que poderia acontecer.

Esta terça-feira, cerca de 60 agentes da PSP apresentaram baixa médica, segundo a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP).

A Direção Nacional da PSP confirmou que há “alguns” agentes de baixa no controlo aeroportuário, que passou para a responsabilidade da PSP após a extinção do SEF, mas que nem a segurança ou o controlo de fronteiras estão comprometidos.

Sublinhe-se que já no sábado, após o cancelamento do jogo Famalicão-Sporting devido à falta de efetivos policiais, o Nascer do Sol tinha avançado que os agentes da PSP estavam a preparar novas formas de luta e que a segurança aeroportuária seria o passo seguinte.

“Os polícias nos aeroportos estão no limite. Olham para trás e veem o que os elementos do SEF ganhavam pelo mesmo trabalho. Se pararem vai ser um péssimo cartão de visita para o país, pois é pelos aeroportos que entram 90% dos turistas”, alertava, recentemente, um superintendente ao jornal.