Mais seis caças F-16 para a Ucrânia enviados pelos Países Baixos

Os Países Baixos vão enviar mais seis caças F-16 para a Ucrânia, elevando para 24 o número de aviões de combate prometidos a Kiev. A informação foi adiantanda na noite de segunda-feira pela ministra da Defesa neerlandesa,

Kajsa Ollongren sublinhou a necessidade da vantagem aérea da Ucrânia para combater a agressão russa. A responsável pela Defesa dos Países Baixos destacou ainda a importância estratégica de reforçar as capacidades aéreas da Ucrânia.

“A superioridade aérea da Ucrânia é essencial para combater a agressão russa”, sublinhou Kajsa Ollongren.

A 22 de dezembro de 2023, o chefe do Governo neerlandês, Mark Rutte, já havia informado que os Países Baixos tinham iniciado os preparativos para a transferência dos primeiros 18 F-16 para a Ucrânia.

Além disso, os Países Baixos anunciaram planos para enviar 18 F-16 à Roménia para treinar pilotos ucranianos, refletindo um esforço coordenado para melhorar a postura defensiva da Ucrânia.

Com um total de 42 F-16 no seu arsenal e em transição para os F-35 mais avançados, os Países Baixos estão em posição de apoiar a Ucrânia enquanto atualiza as suas próprias capacidades militares.