Habitação. Preço mediano de alojamentos familiares aumentou 10%

O preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi de 1.641 euros por metro quadrado no terceiro trimestre do ano passado, o que corresponde a um crescimento homólogo de 10%. Os dados foram avançados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela ainda que o preço mediano da habitação aumentou, face ao período homólogo, em 22 das 26 sub-regiões NUTS III, destacando-se o crescimento na Região Autónoma da Madeira: +43%.

O gabinete de estatística refere que as cinco sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados – Grande Lisboa, Algarve, Região Autónoma da Madeira, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto – “apresentaram também os valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (território nacional e estrangeiro)”.

Nas sub-regiões Grande Lisboa e Área Metropolitana do Porto, o preço mediano (euros por metro quadrado) das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro “superou, respetivamente em +83,4% e +56,8%, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional”.

Neste período, o INE diz que “ocorreu uma desaceleração dos preços da habitação em 11 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes”. Em sentido contrário, houve um aumento da taxa de variação homóloga em 13 municípios, evidenciando-se Barcelos (+9,1 p.p.) e Guimarães (+8,9 p.p.). O município do Porto registou um acréscimo de +5,8 p.p. e o de Lisboa um decréscimo de -5,6 p.p.

Os municípios de Lisboa (4.167 euros por metro quadrado), Cascais (4.045 euros por metro quadrado), Oeiras (3.216 euros por metro quadrado) e Porto (3.104 euros por metro quadrado) apresentaram os preços da habitação mais elevados.