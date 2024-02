William Carvalho suspeito de violação em Sevilha

O jogador português William Carvalho está a ser alvo de uma investigação por agressão sexual, em Espanha.

Esta terça-feira de manhã, o jogador apresentou-se num tribunal de Sevilha, para prestar declarações na condição de suspeito de agressão sexual, que, segundo a mulher que apresentou queixa, ocorreu em agosto passado, naquela cidade espanhola onde William Carvalho vive desde 2018.

O crime terá ocorrido num quarto de hotel, onde a vítima diz ter sido drogada e violada pelo futebolista do Bétis de Sevilha.

Segunda a imprensa espanhola, a mulher diz que William Carvalho a agarrou pelo pescoço e a obrigou a praticar sexo oral.

Na denúncia à Unidade de Atendimento à Família e Mulher (UFAM), a vítima disse que o jogador do Bétis a "segurou firmemente pelo pescoço e a obrigou a praticar sexo oral", acrescentando que "se lembra perfeitamente da imagem de William sobre ela na cama".

O Correio da Manhã avança, citando fonte do tribunal espanhol, que o jogador português disse no seu depoimento judicial que as relações sexuais foram consentidas, acrescentando que já se tinha encontrado com a mesma mulher em julho.