Vítor Escária começou a declarar no IRS os 75.800 euros encontrados em dinheiro no seu gabinete

O ex-chefe de gabinete de António Costa já começou a declarar ao Fisco a quantia de 75.800 euros encontrada em dinheiro vivo no escritório de Vítor Escária, na residência oficial do primeiro-ministro, no âmbito da Operação Influencer.

O advogado de Vítor Escária afirmou à rádio Observador, que este "já declarou ao Fisco o valor que auferiu no ano fiscal de 2022".

Tiago Rodrigues Bastos adiantou ainda que será também declarado “o valor que diz respeito a 2023". Assim, segundo o advogado, já foram declarados cerca de 40 mil euros e o restante será declarado no IRS de 2023.



Recorde-se que os 75.800 euros estavam distribuídos em envelopes e em livros, guardados numa estante e em caixas de vinho.

No momento da descoberta, no âmbito da Operação Influencer que levou à demissão de António Costa, o advogado de Escária tinha sublinhado que aquele valor não estava relacionado com atos ilícitos, visados na investigação, mas que o dinheiro era fruto de uma atividade profissional anterior do seu cliente, realizada no estrangeiro.