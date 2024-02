Râguebi. Lobos perdidos na Europe Championship

A seleção que surpreendeu e encantou muita gente no Campeonato do Mundo, realizado há quatro meses, deu uma péssima imagem no jogo de estreia na Europe Championship 2024, ao perder com a Bélgica (6-10). Portugal ocupa o 13.º posto no ranking mundial e os belgas estão na 29.ª posição, mas em campo a realidade foi bem diferente. A seleção que ficou em segundo lugar no ano passado caiu com estrondo e abriu as portas a um triunfo histórico dos belgas. Portugal entregou o jogo ao adversário pela forma como não preparou esta participação. Depois do excelente desempenho no Mundial, que terminou com a espetacular vitória sobre as ilhas Fiji, o râguebi português parece ter ficado inebriado com o sucesso e deixou tudo por fazer. Há erros de gestão que podem comprometer o trabalho feito nos últimos quatro anos, um deles tem a ver com a escolha do selecionador e, consequência direta, com a convocatória dos jogadores.

Antes de terminar o Mundial, já se sabia que Patrice Lagisquet ia deixar o comando da seleção. A federação arranjou um substituto que pretendia ser selecionador em part-time, pois trabalha no Ministério dos Desportos francês e não queria abdicar desse cargo. Por essa razão, não chegou a orientar a equipa e despediu-se. Foi com um trio de consultores provisório indicado pela World Rugby e liderado pelo ex-selecionador argentino Daniel Hourcade que Portugal entrou na Europe Championship. A equipa técnica chegou há poucas semanas a Portugal para começar a preparar uma competição que é vista como o Torneio das Seis Nações B. Os bravos Lobos mereciam outro tratamento e acompanhamento depois do que fizeram em França. A seleção perdeu por falta de qualidade e de atitude – um contraste total com o tempo de Lagisquet – num jogo que era a sério e onde a juventude não correspondeu, as duas estreias não trouxeram mais-valias à seleção. Foi mau de mais. Portugal tem agora de vencer a Polónia, no sábado, com um ponto de bónus ofensivo para depois decidir a passagem às meias-finais no jogo com a Roménia.