ABANCA obteve um lucro atribuível de 711,3 milhões em 2023

O ABANCA obteve um lucro atribuível de 711,3 milhões de euros em 2023, “suportado pelo dinamismo do negócio de retalho e no sólido perfil financeiro da entidade”, revelou a instituição financeira, acrescentado que “graças ao bom desempenho alcançado em 2023, a entidade superou os seus objetivos estratégicos em rentabilidade recorrente, nível de capitalização, volume de negócios e qualidade de risco”.

O crédito às famílias e empresas aumentou 14% em Espanha e 15,3% em Portugal, somando quase 9.700 milhões de financiamentos concedidos. “Graças a este fluxo de crédito, mais de 10.000 famílias puderam ter acesso à sua própria casa e mais de 23.000 PME e trabalhadores independentes puderam desenvolver os seus negócios”.

Os depósitos a prazo e produtos fora de balanço cresceram 6.520 milhões de euros durante o ano. “Os depósitos no retalho aumentaram 9,5%, para 53.569 milhões de euros, o que se traduziu em aumentos de quota de mercado de 17 pontos base em Espanha e 15 em Portugal. As famílias e as empresas representam 93% dos depósitos do Banco, com um elevado grau de granularidade (71% abaixo de 100.000 euros)”, salienta a instituição financeira.

Recorde-se que, em 2023, o banco adquiriu o EuroBic, o oitavo banco em Portugal, “tornando-se um player relevante no mercado português e uma entidade ibérica. O ABANCA posiciona-se como o sétimo banco em Espanha e Portugal. Ainda em 2023, foi concluída a operação de compra do TARGOBANK, cuja integração tecnológica terminará em junho de 2024”.