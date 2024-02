Lucro do BPI sobe 42% para 524 milhões de euros em 2023

O BPI registou um resultado consolidado de 524 milhões de euros, em 2023, o que representa uma subida de 42% face aos 369 milhões de euros registados no ano anterior. Só a atividade em Portugal contribuiu com 444 milhões de euros. As participações no BFA e BCI tiveram um contributo de 42 milhões e 39 milhões para o resultado consolidado, respetivamente.

João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo da instituição financeira, afirmou que “o BPI concluiu o exercício de 2023 com uma evolução muito positiva”, referindo que o banco “registou um resultado de grande qualidade, com mais atividade comercial e ganhos de eficiência significativos”. E acrescentou: “Somos atualmente o banco líder na produção de crédito à habitação e continuamos a ganhar quota de mercado no financiamento às empresas, enquanto o risco de crédito mantém-se em mínimos históricos. Em 2023, registámos um volume de negócios sustentável de 1,9 mil milhões de euros, nomeadamente, em operações de financiamento verde, mas também no apoio à eficiência energética no mercado de habitação ou no financiamento à construção de habitação social, entre outros”.

Em 2023, o BPI registou um crescimento homólogo de 3% no crédito, enquanto os recursos de clientes diminuíram 3%. Os proveitos da atividade comercial cresceram 43% o que, a par com um aumento de 11% dos custos.

O produto bancário comercial situou-se nos 1.255 milhões, o que representa um crescimento de 43% face a 2022. A margem financeira cresceu 72% para 943 milhões, “refletindo a subida das taxas de juro de mercado e o crescimento do volume de crédito, sendo por outro lado penalizada pela subida do custo dos depósitos e das emissões de dívida (obrigações hipotecárias e de MREL)”.

As comissões líquidas mantiveram-se relativamente estáveis (291 milhões em 2023). “Destaca-se o crescimento da abertura de novas contas, das operações de emissão de dívida de empresas e da comercialização de fundos e seguros de capitalização”, salientou.

No final de 2023, o BPI contava com 4263 colaboradores e totalizava 316 unidades comerciais.