Rei Carlos III é diagnosticado com cancro

O Palácio de Buckingham anunciou, esta segunda-feira, que o Rei Carlos III foi diagnosticado com cancro e já se encontra a receber tratamento.

A Sky News avançou, esta segunda-feira, que o monarca britânico tinha sido diagnosticado com cancro.

Já o comunicado do Palácio de Buckingham, citada pelo The Telegraph, esclarece que não se trata de cancro da próstata.

Depois de o Rei ter sido diagnosticado com uma hiperplasia benigna da próstata, em janeiro, e de ter sido submetido a cirurgia para tratamento, no hospital privado, The London Clinic, os médicos deparam-se com um “problema separado”.

Tendo sido, graças a esse foi esse primeiro tratamento, que foi descoberto o cancro. “Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de cancro. Sua Majestade começou hoje um programa de tratamentos regulares, durante os quais vai adiar os seus deveres públicos, por aconselhamento médico”, indica a nota.

O Rei Carlos II já foi aconselhado pelos médicos a interromper quaisquer compromissos que tenha em eventos públicos, mantendo-se apenas encarregue dos assuntos do Estado e da papelada oficial, incluindo caixas vermelhas, audiências com o primeiro-ministro e reuniões do Conselho Privado do Reino Unido

“O rei está grato à sua equipa médica pela sua rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. O rei permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. A Sua Majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública de todas as pessoas em todo o mundo que são afetadas pelo cancro”, lê-se no comunicado.

O monarca, de acordo com The Telegraph, está “inteiramente positivo em relação ao seu tratamento” e “ansioso por regressar aos deveres públicos o mais cedo possível”.

