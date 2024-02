Idoso morre em despiste no concelho de Serpa

Um homem, de 74 anos, morreu na sequência do despiste do veículo ligeiro de passageiros que conduzia, num caminho de terra batida, esta segunda-feira, junto a uma herdade, no concelho de Serpa, em Beja.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR revelou à agência Lusa que o acidente aconteceu “junto à Herdade do Crespo, na zona de Vila Nova de São Bento, numa estrada de terra batida”.

Já o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à Lusa que o alerta para o despiste foi dado aos bombeiros às 13h09.

“A vítima mortal era o condutor e único ocupante da viatura”, disse a mesma fonte, e o óbito foi declarado no local.

No local, estiveram mobilizados 12 operacionais, entre elementos dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por seis veículos.