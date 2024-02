Irão assegurou que retaliará a ataques dos EUA contra o país

O Teerão vai responder por qualquer ataque norte-americano ao país, afirmou o governo do Irão, esta segunda-feira, depois de a Casa Branca ter admitido a possibilidade de atacar diretamente o Irão.

“A República Islâmica não hesitará em utilizar capacidades para dar uma resposta que fará com que os agressores se arrependam”, reagiu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Nasser Kanani, em conferência de imprensa.

Recorde-se que, na sexta-feira, os Estados Unidos realizaram uma série de ataques contra forças de elite iranianas e grupos armados pró iranianos na Síria e no Iraque, em resposta à morte de três soldados norte-americanos na Jordânia, a 28 de janeiro.

Já no fim de semana, no sábado, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, assegurou que os Estados Unidos vão continuar a retaliar e não exclui a possibilidade de um ataque direto contra alvos no Irão.