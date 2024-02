A primeira vitória da AD

A AD teve a sua primeira vitória, num ano repleto de eleições. Não teve maioria absoluta, mas vai governar com maioria relativa.

A vitória clara da AD nas eleições açorianas, sem que a esquerda consiga fazer uma alternativa de maioria no parlamento, inverte os dados do jogo.

Se o PS não deixar passar o governo de Bolieiro “é o líder de uma maioria negativa” disse o líder do PSD/Açores, na declaração de vitória.A noite acabou por correr bem a Luís Montenegro até porque abre a porta a um cenário semelhante nas eleições nacionais.

A política vive (também) de perceções e o que aconteceu nas eleições dos Açores pode pôr os contadores a zero na campanha eleitoral nacional que começa esta segunda-feira.

Afinal o jogo virou depois desta noite eleitoral. Fica nas mãos do PS/Açores viabilizar o governo da AD e os socialistas provavelmente vão fazê-lo. Para Pedro Nuno Santos é um problema porque a partir de agora cabe ao líder do PS dizer se faz ou não no país o que os socialistas fazem na região autónoma.