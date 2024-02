Fernando Madureira recebe abraço de Pinto da Costa

O presidente do FC Porto, e recandidato ao cargo, enviou este domingo um abraço ao íder da claque Super Dragões. Fernando Madureira está detido, entre outros, no âmbito da Operação Pretoriano, que Pinto da Costa considera que não afetará o clube.

“Naturalmente que sendo um momento desagradável, sobretudo para os visados, quero aqui deixar um abraço ao Fernando Madureira e à sua mulher, porque os amigos são para as ocasiões”, afirmou Pinto da Costa.

“Não tenho que me imiscuir num problema judicial, não me compete, nem tenho nada a ver com a vida das pessoas, agora como amigo, neste momento mando um grande abraço de solidariedade”, acrescentou.

De acordo com o presidente portista, nada do que se está a passar coloca o FC Porto em causa. Na quarta-feira, a PSP deteve 12 pessoas – incluindo dois funcionários do FC Porto e Fernando Madureira no âmbito da Operação Pretoriano, que investiga os incidentes verificados numa Assembleia Geral (AG) extraordinária do clube.

Também este domingo, Pinto da Costa anunciou a sua recandidatura à presidência do FC Porto nas eleições dos órgãos sociais do clube para o quadriénio 2024-2028, que devem decorrer em abril.

“Sou candidato à presidência do FC Porto”, informou o dirigente, ao discursar durante a sessão de lançamento do projeto “Todos Pelo Porto”, que decorreu no Coliseu do Porto.

Pinto da Costa, de 86 anos, concorrerá a um 16.º mandato seguido à frente do FC Porto, tendo sido eleito pela primeira vez como 33.º presidente da história do clube em abril de 1982.

O dirigente junta-se ao empresário Nuno Lobo, candidato derrotado em 2020, e a André Villas-Boas, ex-treinador da equipa principal de futebol, entre os candidatos às próximas eleições dos dragões. A eleição ainda tem data marcada, mas deverá ser em abril.