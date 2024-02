I Liga. Benfica na liderança provisória

O Benfica isolou-se este domingo de forma provisória na liderança da I Liga portuguesa de futebol. Em jogo da 20ª jornada os encarnados venceram o Gil Vicente, por 3-0.

Depois de a visita do líder Sporting ao Famalicão ter sido adiada no sábado, por falta de policiamento, o Benfica somou a sétima vitória seguida no campeonato. Os golos foram marcados por Arthur Cabral (15 minutos), João Neves (34) e Rafa (49).

Os encarnados passam a somar 51 pontos, mais dois do que o Sporting (menos um jogo) e seis do que o FC Porto. O , enquanto o Gil Vicente, que vinha de duas vitórias seguidas, é 10.º posicionado, com 22.

Num outro jogo da tarde, o Vitória de Guimarães venceu em casa do Vizela, por 1-0.

Já depois de Tiago Silva ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 52 minutos, André Silva (80) deu o triunfo aos vimaranenses, que passam a somar 39 pontos.

Após somar a quarta derrota consecutiva, o Vizela, sem vencer há 10 jogos no campeonato, segue no 18.º e último lugar, com 13 pontos.

Também há vários jogos sem vencer, neste caso o oitavo, o Desportivo de Chaves empatou 1-1 em casa com o Farense.

Os flavienses jogaram com menos um jogador desde os 17 minutos, devido à expulsão de Ygor Nogueira, e viram-se em desvantagem no marcador aos 35, com o golo de Bruno Duarte.

Héctor Hernández repôs a igualdade e fixou o resultado, aos 53, de grande penalidade.

O Desportivo de Chaves mantém-se em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 14 pontos, mais um do que o último, o Vizela. O Farense é sétimo colocado, com 25.