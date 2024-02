O FC Porto empatou a zero com o Rio Ave, este sábado, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os dragões mantêm o terceiro lugar com 45 pontos, quatro a menos do que o Sporting, cujo jogo desta jornada, com o Famalicão, foi adiado sem data definida, e a três do Benfica que jogam com o Gil Vicente, no domingo.