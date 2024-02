Jogo Famalicão-Sporting cancelado para este sábado

O jogo entre o Famalicão e o Sporting não se vai, afinal, disputar este sábado, como estava agendado, inicialmente para as 18h00 e depois para as 19h00.

Em causa está a falta de policiamento, na sequência de protestos das forças de segurança. Tendo sido registado um aumento de baixas médicas nos últimos dias

A decisão de cancelar o jogo para este sábado foi tomada após entre clubes, Liga e árbitros, não tendo sido acordada nova data para a partida.

Em comunicado, a Liga explicou que não existiam condições de segurança para a realização do jogo nem este sábado nem no domingo.

“A Liga Portugal informa que o jogo entre FC Famalicão e Sporting CP foi adiado, por acordo dos clubes, para data ainda a definir, depois de ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio Municipal de Famalicão de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo hoje nem amanhã”.

Foi ainda anunciado pela Liga que vai ser pedida ao Governo a abertura de um inquérito com caráter de urgência para apurar responsabilidades.

Sublinhe-se que havia dúvidas sobre a realização do jogo entre o FC Porto e o Rio Ave, mas a partida já teve início.