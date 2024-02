Vinhais. Homem mata mulher e fere filha com três tiros nas costas

Um homem, de 80 anos, matou a mulher a tiro, alvejou várias vezes a filha e suicidou-se em seguida, este sábado em Vinhais.

A filha, de 49 anos, foi atingida com três tiros nas costas, tendo sido helitransportada para o hospital.

O homem já tinha sido alvo de queixas de violência doméstica em Portugal e em França, onde viveu durante vários anos, antes de regressar a Vinhais, tendo a GNR chegado a apreender-lhe armas, segundo o Jornal de Notícias.

A PJ está agora sob alçada da Polícia Judiciária, que se encontra a investigar as circunstâncias dos crimes, que terão sido cometidos na sequência de uma discussão do homem com a mulher e com a filha.