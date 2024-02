Mário Centeno defende descida controlada das taxas de juro

O governador do Banco de Portugal salientou, este sábado, que a Europa é o "pilar de maior estabilidade no mundo nos últimos quatro anos” e defendeu a descida controlada das taxas de juro.

Numa palestra na conferência Warwick Economics Summit, em Inglaterra, Mário Centeno sublinhou que agora que a inflação está a descer, "a política monetária terá de responder" e que é preciso trabalhar "nos próximos meses para dar estabilidade neste processo” e garantir que “quando as taxas de juro tiverem de descer, vão descer".

Por outro lado, o governador do BdP reconheceu que a estabilidade desejada obriga à manutenção das taxas de juro durante algum tempo "para garantir que não caímos em deflação".

"A deflação é muito má para o sistema económico", afirmou, acrescentando que a política monetária "não depende de um único número ou dado, é abrangente".

Centeno disse ainda estar preocupado com a falta de crescimento europeu e alertou para o risco do aumento do desemprego.



"Se a economia europeia não começar a crescer, isso vai ter de refletir-se no mercado de trabalho e os bons números registados recentemente podem não manter-se no futuro próximo se a economia europeia não começar a crescer", avisou.