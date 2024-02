Seychelles lidera lista dos melhores passaportes africanos

A classificação de 2024 para os passaportes mais influentes do mundo que utiliza dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) – e que reflete a força dos passaportes através do acesso sem visto aos países – coloca Japão e Singapura em primeiro lugar entre os passaportes aceites sem visto em mais destinos: 194 em 227.

A Europa domina o ranking e o primeiro país africano está em 26.º lugar na classificação da Henley & Partners: as Seychelles, com 156 destinos acessíveis sem visto. O arquipélago paradisíaco regista um salto de três lugares em relação ao ranking de 2023, ainda seguido de perto por outro destino turístico muito popular: Maurícia, que se encontra na 30.ª posição com 150 destinos isentos de visto. É preciso descer até ao 53.º lugar para encontrar o primeiro país da África continental: África do Sul.

O país mais industrializado do continente negro está ainda à frente dos seus vizinhos da África Austral, o Botsuana (59.º), o Lesoto e a Namíbia (65.º).