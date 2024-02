PSP de Leiria identifica dois homens por falso furto no valor de 30 mil euros

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou, esta sexta-feira, que foram identificados e constituídos arguidos, dois homens, de 25 e 36 anos, por terem simulado furto de motociclo de alta cilindrada, em Leiria.

Em comunicado, a autoridade policial explica que ambos os sujeitos, em comunhão de vontades, fingiram um falso furto, tanto do motociclo de alta cilindrada quanto do equipamento motociclístico.

Segundo a PSP, a mota está avaliada em 25 mil euros, sendo que o dono vendeu, ao seu sócio no crime, a viatura por uma quantia muito menor do que o valor comercial da mota.

O comprador deveria recolher, a mota em dia, hora e local, previamente combinado, para, à posteriori alegar, perante as autoridades, que esta lhe havia sido subtraída.

Mais tarde, na sequência da denúncia junto da PSP, o dono da mota “moveu ação junto da sua seguradora com vista a ser indemnizado pela perda de que seria, alegadamente, vítima”.

Os suspeitos, face aos eventos relatados no comunicado da PSP, estão assim “indiciados à simulação de crime, burla (a seguros) e também falsificação de documentos”.

O motociclo está apreendido, na sequência de busca domiciliária a um dos arguidos, no local onde foram localizadas, e apreendidas, duas bicicletas, avaliadas em cerca de quatro mil euros, “furtadas no âmbito de outra investigação também tramitada pela Esquadra de Investigação Criminal de Leiria”, além de “outros objetivos com idêntico interesse probatório”.

Recorde-se que, esta sexta-feira, o Comando Distrital de Leiria da PSP, anunciou que, durante o ano de 2023, apreendeu 108 armas, maioritariamente armas de fogo e armas brancas, tendo sido registado um aumento de 34%, relativamente a 2022.

A autoridade policial acrescentou que entre 2019 e 2023 foram apreendidas 485 armas de todas as classes, por vários motivos. Em 2023, 1.516 armas foram entregues pela PSP para destruição.